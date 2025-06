Dove non arriva il consenso arriva il ricatto | Avellino al bivio

Dove il dialogo sfuma, spesso prende il sopravvento il ricatto: ad Avellino, la crisi politica diventa un copione di tensione e intrighi. Gianluca Festa, ex sindaco, si trova al centro di una complicata soap municipale, più preoccupato delle caselle degli assessori che dei bisogni della città . Una situazione che rischia di bloccare il futuro di Avellino, lasciando i cittadini in balia di giochi di potere e incomprensioni. La domanda ora è: può questa crisi essere superata o siamo ormai alla resa dei conti?

