Dottorato di ricerca Unibo quando sarà la cerimonia di proclamazione In piazza Maggiore torna il lancio del tocco

Il prossimo 9 giugno, Piazza Maggiore si trasformerà in un palcoscenico di celebrazione per oltre 300 nuovi dottori di ricerca dell’Università di Bologna. Con toga e tocco, i laureandi affronteranno il tradizionale lancio simbolico, condividendo un momento di grande emozione. Un evento imperdibile che segna la conclusione di anni di studio e impegno, e che si potrà seguire anche in diretta streaming. La cerimonia si distingue per il suo mix di tradizione e innovazione, celebrando il talento e la passione degli studenti.

Bologna, 6 giugno 2025 – Lunedì 9 giugno, alle 19, torna in piazza Maggiore la cerimonia di proclamazione delle dottoresse e dei dottori di ricerca dell'Università di Bologna. Vestiti con toga e tocco, saranno più di 300 gli studenti che celebreranno la chiusura del loro percorso di dottorato. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Alma Mater. A salutare le neo dottoresse e dottori ci saranno il Rettore, Giovanni Molari, e il sindaco Matteo Lepore. Ospiti d'onore delle cerimonia saranno invece Annalisa Bonafede e Adriana Iezzi, due professoresse dell'Alma Mater titolari di progetti ERC. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dottorato di ricerca Unibo, quando sarà la cerimonia di proclamazione. In piazza Maggiore torna il lancio del tocco

In questa notizia si parla di: Dottorato Ricerca Sarà Cerimonia

Università di Pavia: concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, 41° ciclo a.a. 2025/26 [Bando] - L'Università di Pavia ha aperto le iscrizioni per il concorso d'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 41° ciclo, anno accademico 2025/2026.

Cerimonia di proclamazione dei Dottori di Ricerca 2018 [integrale]