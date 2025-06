Doppio furto nel centro di Terni rubano soldi e un tablet | coppia finisce in manette

Un doppio furto scuote il cuore di Terni: ladri in azione nel centro storico, portando via soldi e un tablet. La pronta reazione dei carabinieri ha permesso di catturare una coppia di pregiudicati tunisini, che ora dovrĂ rispondere di furto aggravato in concorso. La sicurezza cittadina torna sotto i riflettori: la giustizia non si ferma di fronte a chi mette a rischio la tranquillitĂ della comunitĂ .

Nella prima mattinata di ieri, 5 giugno, i carabinieri della compagnia di Terni hanno arrestato una coppia di pregiudicati tunisini, rispettivamente un 28enne e una 30enne, gravati da numerosi precedenti, per furto aggravato in concorso. I militari, impegnati in piazza Tacito nell'allestimento.

