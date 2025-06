Doppio colpo Napoli | 70 milioni per Ndoye e Beukema del Bologna | De Laurentiis mantiene la promessa a Conte

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di mercato, puntando a rinforzare la rosa con due gioielli del Bologna: Ndoye e Beukema, per un investimento complessivo di 70 milioni. La promessa di De Laurentiis a Conte si trasforma in azione concreta, con un'operazione che potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A. Il futuro azzurro si fa sempre più intrigante, e l'attesa ora è tutta per scoprire i dettagli di questa grande mossa.

Il Napoli è pronto a un assalto in grande stile sul mercato per accontentare Antonio Conte. Secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, la società azzurra avrebbe messo nel mirino due gioielli del Bologna: l'attaccante esterno Dan Ndoye e il difensore Sam Beukema. L'intenzione del club di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di tentare un clamoroso doppio colpo, presentando un'unica, importante offerta per entrambi i giocatori. Sam Beukema difensore del bologna nel mirino del Napoli Pedullà svela la strategia: "Napoli vuole fare all-in, offerta da 70 milioni". Intervenuto durante la trasmissione "Speciale Calciomercato" su SportItalia, Alfredo Pedullà ha svelato i dettagli della strategia del Napoli.

