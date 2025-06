Dopo lo strappo Donald Trump attacca | Musk mi vuole parlare ma a me non interessa

Il presidente Usa non le manda a dire al fondatore di Tesla, dimessosi dalla guida del Doge: "E' impazzito". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dopo lo strappo Donald Trump attacca: "Musk mi vuole parlare, ma a me non interessa"

Trump attacca l’Europa: “Nessuna intesa, dazi al 50%”. Bruciati 183 miliardi in Borsa - Nel mirino del presidente finiscono Apple, Samsung e altri colossi tech che non producono negli Usa: paventate tariffe al 25%. Milano maglia nera ... Riporta repubblica.it

Scontro aperto, Trump minaccia stop ai contratti. Musk: Donald è nei file di Epstein - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scontro aperto, Trump minaccia stop ai contratti. Musk: Donald è nei file di Epstein ... Si legge su tg24.sky.it

Trump contro Musk, le 8 mosse che possono compiere per farsi male - La lite tra il presidente americano Donald Trump e il miliardario Elon Musk potrebbe avere conseguenze di vasta scala se continuasse o si intensificasse. Ma, secondo il New York Times, in particolare ... Come scrive msn.com

Trump attacca l'Ue: Non cerco nessuna intesa sui dazi, l'accordo è al 50%