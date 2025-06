Dopo lo strappo Donald Trump attacca | Musk mi vuole parlare ma a me non interessa | Il ceo di Tesla perde 33 miliardi di dollari

Dopo lo strappo tra Donald Trump e Elon Musk, le tensioni tra i due protagonisti dell’industria e della politica continuano a scaldarsi. Trump, non esitante, critica duramente il crollo finanziario di Tesla e il comportamento del miliardario sudafricano, definendolo “impazzito”. In un clima di scontri pubblici e ripicche, il dibattito si infiamma: cosa ci riserverà il futuro di queste figure chiave? La scena è tutta da seguire.

Dopo lo strappo Donald Trump attacca: "Musk mi vuole parlare, ma a me non interessa" | Il ceo di Tesla perde 3 miliardi di dollari - Dopo lo strappo Donald Trump attacca ancora Elon Musk e afferma in un'intervista a Abc news: "Mi vuole parlare, ma a me non interessa". Il presidente statunitense poi rincara: "E' completamente impazz ... Lo riporta msn.com

