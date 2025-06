Dopo le labbra le guance | inizia l’era del blush tint

Dopo le labbra, le guance si preparano a conquistare il mondo del makeup con l’inarrestabile tendenza del blush tint. Su TikTok sta già spopolando il watercolor blush, un prodotto liquido che dona un aspetto fresco e naturale, come dipinto con acquerelli. Cos’è il blush tint? È il segreto per un trucco leggero e radioso, perfetto per valorizzare ogni incarnato. Scopriamo insieme come usarlo per un risultato impeccabile e irresistibile.

Su TikTok è già una tendenza, anche se non tutti sanno esattamente di cosa si tratti: stiamo parlando del watercolor blush, il blush liquido utilizzato per colorare delicatamente le guance e ottenere un effetto bagnato che ricorda quello degli acquerelli, un risultato ottenuto grazie al blush tint. Cos’è il blush tint, il blush liquido per un trucco naturale. Il blush tint, o tinta guance, funziona esattamente come le tinte labbra: si presenta in formato liquido, stile gloss, e ha una consistenza setosa e facile da stendere. È a lunga tenuta e altamente pigmentato, e una volta applicato sulle guance lascia una macchia di colore delicata e facile da sfumare, perfetta per regalare un effetto naturale e traslucido. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dopo le labbra, le guance: inizia l’era del blush tint

In questa notizia si parla di: Blush Tint Guance Labbra

Dopo le labbra, le guance: inizia l’era del blush tint - Il blush tint, o tinta guance, funziona come le tinte labbra: si presenta in formato liquido e ha una consistenza setosa. Il video di Amica.it ... Come scrive amica.it

I blush da usare su guance e labbra, make-up multiuso per l'Estate 2024 - Punto forte di questo blush per labbra e guance: l'intensità modulabile. Questa tinta, che si presenta come un ibrido da make-up e skincare, si acquista per la sua versatilità. Infatti ... Riporta harpersbazaar.com

Blush in stick, il make-up da avere sempre a portata di mano - Texture gel idratante e rinfrescante per questo stick colorato per labbra e guance. Multiuso si usa come un blush stick per un tocco di colore perfettamente modulabile e naturale, oppure per dare ... Lo riporta cosmopolitan.com

ALL NEW What A Tint! + How to use lip and cheek tint | essence cosmetics | Cosmetix