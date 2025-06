Dopo la rottura con Musk Trump vuole disfarsi della sua Tesla rossa

Dopo la rottura con Elon Musk, Donald Trump sembra voler mettere da parte la Tesla rossa che aveva acquistato per sostenere il creatore di Tesla. Secondo il Wall Street Journal, un funzionario della Casa Bianca ha rivelato che il presidente degli Stati Uniti è deciso a vendere o regalare l’auto, segnando un cambio di rotta nel suo rapporto con il mondo delle vetture elettriche. La domanda ora è: cosa spingerà Trump a prendere questa decisione?

Donald Trump vuole sbarazzarsi della Tesla rossa che aveva acquistato per sostenere Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal riporta, citando un funzionario della Casa Bianca: dopo la rottura con l’uomo piĂą ricco del mondo, adesso il presidente degli Stati Uniti vuole vendere o regalare l’auto della sua casa di produzione. A marzo i rapporti tra il tycoon e Musk erano ai massimi storici e di fronte al crollo in borsa dei titoli di Tesla, azienda di proprietĂ dello stesso Musk, il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato che sarebbe andato a comprare una delle sue auto elettriche e aveva allestito uno showroom di Tesla davanti alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo la rottura con Musk, Trump vuole disfarsi della sua Tesla rossa

