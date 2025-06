Dopo dieci anni al vertice di Saint Laurent oggi la manager italiana è Deputy CEO di tutto il gruppo Kering Un ruolo strategico e di primissimo piano

Da dieci anni al vertice di Saint Laurent, oggi Francesca Bellettini si afferma come Deputy CEO di tutto il gruppo Kering, ricoprendo un ruolo strategico e di primissimo piano. Dal dietro le quinte ai riflettori, la sua ascesa testimonia il potente cambiamento in atto nell’industria della moda, dove sempre più donne conquistano ruoli di leadership. Chi è davvero Francesca Bellettini? Outfit estivi...

D a dietro le quinte a sotto i riflettori. Nel corso degli ultimi anni, sono sempre di più le donne che ricoprono un ruolo di primo piano nell' industria della moda. Sebbene siano ancora in netta minoranza rispetto ai colleghi uomini, manager, leader e creative si fanno largo con decisione in un settore ad appannaggio maschile. Un esempio eccellente, in questo senso, si trova nella risposta alla domanda chi è Francesca Bellettini. Una figura apicale del conglomerato del lusso Kering, il nome di Francesca Bellettini sta diventando gradualmente noto anche oltre il ristretto circolo degli addetti ai lavori.

