Donzelli | Terzo mandato? Parliamone La strategia di FdI per le Regionali

Donzelli riaccende il dibattito sul terzo mandato, sfidando le preclusioni ideologiche e rilanciando la strategia di FdI nelle imminenti regionali. Dopo l’incontro a Palazzo Chigi e il documento di Venezia, ora si apre un nuovo capitolo: la volontà di superare le barriere tradizionali per consolidare il consenso e rafforzare la presenza politica del partito. La questione è più attuale che mai: sarà questa la chiave del successo alle urne?

«Nessuna preclusione ideologica al terzo mandato». Con queste parole Giovanni Donzelli riapre una questione che sembrava archiviata dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra Massimiliano Fedriga e Giorgia Meloni. Peraltro in quell'occasione il governatore consegnò alla premier il «documento di Venezia» in cui i presidenti delle Regioni chiedevano un «approfondimento» sulla questione dei tre mandati. Un documento che a FdI non basta visto che Donzelli nella sua dichiarazione ha chiesto: «Un documento in conferenza delle Regioni». Ma perchĂ© FdI apre al terzo mandato dopo che il partito ha passato mesi a dirsi contrario con tanto di ricorso alla Consulta contro Fugatti? Per almeno tre motivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Donzelli: "Terzo mandato? Parliamone". La strategia di FdI per le Regionali

In questa notizia si parla di: Donzelli Terzo Mandato Parliamone

Svolta FdI, apre al terzo mandato. Donzelli: “Pronti a discuterne con le Regioni” - Fratelli d’Italia apre alle riflessioni sul terzo mandato per i governatori regionali, proponendo un dibattito nazionale che coinvolga tutte le istituzioni.

Donzelli: "Terzo mandato? Parliamone". La strategia di FdI per le Regionali - «Nessuna preclusione ideologica al terzo mandato». Con queste parole Giovanni Donzelli riapre una questione che sembrava archiviata dopo ... Segnala iltempo.it

Terzo mandato, Donzelli: "Se c'è richiesta delle Regioni si può discutere" - "Ringrazio per l’apertura letta in queste dichiarazioni, la conferenza delle Regioni all’unanimità ha chiesto un approfondimento sul limite dei mandati. Siamo a disposizione del governo per affrontare ... Da msn.com

Spiragli sul terzo mandato. Donzelli: pronti a parlarne. E Zaia torna a sperare - Il fedelissimo della premier: "Disponibili sia prima che dopo le Regionali". Esulta la Lega: apertura innegabile. Gelo di Forza Italia: il limite va bene così. Lo riporta msn.com