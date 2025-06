Donnarumma volta subito pagina | 3-0? I tifosi non meritano questo serve un esame di coscienza Bisogna uscirne tutti insieme

Donnarumma invita a guardare avanti, sottolineando l'importanza di unire le forze dopo la batosta contro la Norvegia. La sconfitta per 3-0 ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma l’atteggiamento del portiere azzurro è chiaro: è il momento di riflettere e risalire insieme, senza perdere di vista l’obiettivo. Perché, in fondo, solo affrontando le difficoltà si può tornare a brillare.

Donnarumma, portiere dell’Italia, ha parlato dopo la sconfitta contro la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Le dichiarazioni. Il portiere dell’ Italia Gianluigi Donnarumma è intervenuto a Rai Sport dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. COME SI SPIEGA – «Non ho spiegazioni al momento. Bisogna solo andare dentro e rendersi conto della prestazione di stasera, i nostri tifosi non meritano questo. Da queste partite dobbiamo uscire tutti insieme, serve un esame di coscienza ». NESSUNA REAZIONE – «Da noi, deve scattare da noi innanzitutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma volta subito pagina: «3-0? I tifosi non meritano questo, serve un esame di coscienza. Bisogna uscirne tutti insieme»

