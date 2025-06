Donnarumma | Serve un esame di coscienza Ma l’Italia affonda senza orgoglio

portiere, simbolo di un’Italia smarrita e fragilissima. In un momento di crisi evidente, le parole di Donnarumma risuonano come un grido di verità: l’orgoglio nazionale è in ginocchio, e ora più che mai bisogna agire con umiltà e determinazione per risorgere.

Parole sconfortate, ma anche scomode. Nella serata più buia dell'Italia, con la pesante sconfitta contro la Norvegia, Gianluigi Donnarumma si presenta davanti ai microfoni e non cerca alibi. Le sue frasi sono dure, pronunciate con il volto tirato di chi ha appena visto franare un castello costruito sulla sabbia. Ma il tono non basta: servono gesti, e da mesi questa Nazionale parla molto e fa poco. " Non ho spiegazioni al momento ", ammette il portiere azzurro ai microfoni Rai, visibilmente provato. Una dichiarazione che fotografa bene il vuoto attuale: vuoto tattico, vuoto di gioco, ma soprattutto vuoto di personalità.

