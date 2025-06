Donnarumma non rinnova | il Psg sta rivedendo al ribasso gli stipendi li lega alle prestazioni Le Parisien

Donnarumma non rinnova, e il Paris Saint-Germain sta riconsiderando la politica salariale, legando gli stipendi alle prestazioni. Con il portiere italiano appena campione d’Europa, le trattative sono in stand-by e molteplici offerte sono sul tavolo. Al PSG, Donnarumma rischia di essere l’ultimo a rinnovare il contratto, alimentando una soap opera estiva che tiene con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. La decisione finale potrebbe cambiare gli equilibri del club e della sua carriera.

Il Psg sta provando a rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma, ma al momento la situazione legata al portiere e capitano della Nazionale italiana è in stand-by. Per lui, fresco vincitore della Champions League, ci sono diverse proposte sul tavolo. Al Psg Donnarumma rischia di essere l’ultimo a rinnovare il contratto. Come riportato da Le Parisien: Questa è, con ogni probabilitĂ , la soap opera dell’estate quando si tratta della finestra di mercato del Psg. Gianluigi Donnarumma, 26 anni, prolungherĂ il suo contratto a Parigi, in scadenza il 30 giugno 2026? Dopo le sue imprese sublimi durante le partite a eliminazione diretta in Champions League, i tifosi sperano che resti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it