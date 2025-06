Donnarumma | Non ci sono spiegazioni non è accettabile che l’Italia giochi partite così

Donnarumma non nasconde la sua delusione: l’Italia ha offerto una prestazione deludente contro la Norvegia, lasciando i tifosi senza risposte. Dopo la batosta 3-0, il portiere si mostra rispettoso e riflessivo, ma anche deciso a reagire. È il momento di analizzare seriamente cosa non ha funzionato e ritrovare quella grinta che ci ha contraddistinto. La nazionale deve rialzarsi, e i prossimi passi sono cruciali.

Donnarumma risponde all’intervista Rai dopo Norvegia-Italia 3-0. Come si spiega questa partita che somiglia tanto a quella agli Europei con la Svizzera? Donnarumma: «non ho spiegazioni al momento, sono qui perché ho tanto rispetto. Non ci sono spiegazioni, dobbiamo renderci conto della prestazione di stasera, i nostri tifosi non meritano questo, andiamo dentro, facciamoci l’esame di coscienza, da queste partite dobbiamo uscire tutti insieme». «Dove troviamo la forza per risollevarci? La forza deve scattare da noi innanzitutto, siamo l’Italia non è accettabile questo tipo di partite qua, ci dobbiamo mettere lì, ognuno fa un mea culpa e dopo sederci insieme, più uniti di prima, adesso ce n’è bisogno» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma: «Non ci sono spiegazioni, non è accettabile che l’Italia giochi partite così»

In questa notizia si parla di: Donnarumma Sono Spiegazioni Italia

Donnarumma in Serie A: parla Raiola, non ci sono più dubbi - Donnarumma, fresco trionfatore in Champions League, si trova al centro di un vero e proprio rebus calcistico.

Donnarumma sente il richiamo dell’Italia: «Serie A? Le porte sono aperte, prima o poi torno. Le critiche? Mi… asciugano» - Donnarumma e il richiamo dell’Italia: «Serie A? Le porte sono aperte, prima o poi torno. Le critiche? Mi… asciugano» Le dichiarazioni riprese da Tuttosport di Gianluigi Donnarumma, riguardanti il suo ... Lo riporta informazione.it

Italia, Donnarumma: “C’è un Mondiale in ballo. Mi manca l’Italia ma sto bene a Parigi” - Le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa a due giorni dalla sfida dell'Italia contro la Norvegia ... gianlucadimarzio.com scrive

Donnarumma carica l'Italia: “Dobbiamo dare tutto per andare al Mondiale” - – Dopo Di Lorenzo ha parlato anche Donnarumma e anche lui è stato chiarissimo: l'Italia deve assolutamente andare al Mondiale. Dopo la mancata partecipazione a Russia 2018 e a Qatar 2022, la Nazionale ... Si legge su informazione.it

Donnarumma eroe o oltre il limite La domand