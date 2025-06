Donnarumma altro che Inter | il futuro è già delineato

Il futuro di Gigio Donnarumma si mostra sempre più brillante e promettente. Dopo aver conquistato la Champions League con il PSG, il talento italiano si prepara a difendere la porta dell’Italia contro la Norvegia, lasciando alle spalle voci e supposizioni sul suo percorso. Con prestazioni straordinarie e una carriera in ascesa, il suo destino sembra ormai scritto: brillare ai massimi livelli del calcio internazionale.

Ha vinto la Champions League da protagonista con il PSG e difenderà la porta dell’Italia contro la Norvegia: il futuro di Gigio però non sarà all’Inter (Ansa Foto) – SerieAnews Due rigori parati contro il Liverpool, una serie di interventi al limite dell’impossibile contro Aston Villa e Arsenal. Se oggi il Paris Saint-Germain si gode una storica Champions League, lo deve in gran parte a Gianluigi Donnarumma. Gigio è stato un muro invalicabile nel cammino europeo, il protagonista silenzioso che ha scritto pagine epiche a suon di parate decisive. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Donnarumma, altro che Inter: il futuro è già delineato

In questa notizia si parla di: Inter Donnarumma Altro Delineato

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi» - In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

Donnarumma-Inter, blitz e annuncio a sorpresa: “Inutile nasconderlo” - Gigio Donnarumma e l'Inter, cosa c'è di vero nelle voci di mercato che si susseguono e sul ritorno di Donnarumma in serie A ... Segnala ilsussidiario.net

L’Inter prende Donnarumma, annuncio improvviso: lo ha detto chiaramente - In un’Appiano Gentile scossa dalla recente separazione da Inzaghi, l’Inter prova a rimettere ordine e arriva l'annuncio su Donnarumma ... Da calcioblog.it

Donnarumma-Inter e le voci sul futuro: la priorità rimane il rinnovo col Psg - Nel cammino verso il Mondiale 2026 saranno fondamentali le manone di Gigio Donnarumma, fresco campione d`Europa con il Psg per il quale è stato decisivo dagli ottavi. Lo riporta msn.com

GRAZIE GIGI... Ho un appello importante alla SOCIETÀ