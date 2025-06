Donna trovata morta per le scale e uomo impiccato giallo a Castelvetrano | “Forse omicidio-suicidio”

Una tragica scoperta scuote Castelvetrano: una donna trovata morta per le scale e un uomo impiccato, forse unomicidio-suicidio. Le autorità stanno lavorando per fare luce su questa drammatica vicenda. Mentre si attendono aggiornamenti ufficiali, le ipotesi si intrecciano, lasciando la comunità smarrita e in attesa di risposte. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa triste storia.

Un uomo e una donna sono stati trovati morti questa mattina in una abitazione di Castelvetrano (Trapani): indagini in corso, non si esclude che si tratti di un omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

