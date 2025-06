Donna si lancia dall’appartamento in fiamme e muore cosa non torna nei racconti del marito indagato per omicidio

Una tragedia che scuote Milano: la misteriosa morte di Sueli Leal Barbosa, precipitata in fuga dall’incendio nel suo appartamento, apre un inquietante interrogativo sulla verità dietro alle parole del marito indagato. Tra incongruenze nei racconti e sospetti crescenti, il caso si fa sempre più complesso. Cosa si nasconde realmente dietro questa drammatica vicenda? Scopriamolo insieme.

Gli orari, la presenza di alcol per terra, la litigata: sono molte le incongruenze o le contraddizioni nei racconti di Micheal Pereira, il 45enne indagato per l'omicidio della moglie Sueli Leal Barbosa, morta dopo essersi lanciata dal quarto piano di un palazzo a Milano per sfuggire all'incendio che era scoppiato nel suo appartamento. Secondo i pm, potrebbe essere stato lui ad appiccare il rogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

