Donna morta per salvarsi dal rogo a Milano per il pm compagno falso e indifferente

In un caso che scuote Milano, il pubblico ministero evidenzia la freddezza e le bugie di un uomo accusato di aver provocato la morte di una donna nel tentativo di salvarsi dal fuoco. La sua mancanza di pentimento e le versioni contraddittorie sollevano dubbi sulla verità dietro questa tragedia. La vicenda si infittisce di interrogativi: cosa nasconde davvero? E quale sarà la verità che emergerà nel processo?

Non ha "manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza" e ha aggiustato mano a mano "la sua versione" con "menzogne", dall'orario "di uscita" dall'abitazione, "all'assenza di liti" con la donna, fino "alla presenza di cause alternative" del rogo "quale il malfunzionamento della caldaia, che in realtà è risultata regolare". Lo scrive la pm di Milano Maura Ripamonti nel fermo a carico di Michael Pereira, 45 anni, accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso per aver ucciso la compagna Sueli Leal Barbosa, che nella notte tra il 4 e il 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento per sfuggire alle fiamme. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna morta per salvarsi dal rogo a Milano, per il pm compagno "falso e indifferente"

