Donna morta dopo incendio a Milano fermato il convivente per femminicidio | aveva chiuso la porta

Una tragedia che scuote Milano: Sueli Leal Barbosa, 48 anni, ha perso la vita cercando di sfuggire a un incendio doloso nel suo appartamento. Il convivente, ora fermato con l’accusa di femminicidio e incendio volontario, aveva chiuso la porta, impedendole di trovare una via d’uscita. La comunità si stringe intorno alla memoria di una donna vittima di violenza e crudeltà . È un dramma che richiede un’attenzione urgente e decisa.

È stato fermato il convivente della donna di 48 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì si è lanciata dalla finestra di un appartamento in fiamme. Per Sueli Leal Barbosa, operatrice socio sanitaria, i soccorsi sono stati vani. All’uomo, 45 anni, brasiliano anche lui, interrogato per tutto il giorno, viene contestato l’incendio doloso e l’omicidio volontario aggravato. La donna è morta cercando di salvarsi dall’incendio della sua abitazione, impossibilitata a scappare perché la porta era chiusa dall’interno. Al momento della tragedia era sola in casa: il figlio di 10 anni avuto da una precedente relazione era a dormire dal padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna morta dopo incendio a Milano, fermato il convivente per femminicidio: aveva chiuso la porta

