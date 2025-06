Donna giù dal quarto piano per sfuggire a un incendio brasiliano fermato per omicidio

Una donna rischia la vita gettandosi dal quarto piano per sfuggire a un incendio devastante, che si scopre essere stato appiccato dall'uomo accusato di omicidio e femminicidio. Un dramma che svela ancora una volta la violenza che si annida dietro le mura domestiche, lasciando emergere un quadro inquietante di rabbia e crudeltà. La vicenda evidenzia l’urgenza di contrastare con fermezza ogni forma di violenza di genere e tutela delle vittime.

Si tratterebbe di un femminicidio perché l'uomo è accusato di aver incendiato l'appartamento dopo aver chiuso la porta a chiave dall'esterno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Donna giù dal quarto piano per sfuggire a un incendio, brasiliano fermato per omicidio

