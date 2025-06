Donna di 53 anni ruba in un supermercato di Como e sputa addosso alla guardia di sicurezza

Una vicenda che scuote la tranquilla Como: una donna di 53 anni, tentata rapina e un’aggressione sconsiderata, mettono in luce i limiti della disperazione e l’importanza di trovare soluzioni più dignitose. È fondamentale riflettere su questo episodio, che ci invita a parlare di solidarietà e prevenzione. Solo affrontando le cause profonde si può sperare in un cambiamento duraturo.

A Como, una donna di 53 anni è stata denunciata per tentata rapina dopo aver aggredito una guardia di sicurezza per un furto di pochi euro.

Como, prima ruba nel supermercato del centro poi la 53enne prende a calci e sputi la guardia - La Polizia di Stato di Como, nella mattina di ieri, ha denunciato in stato di libertà per tentata rapina aggravata, una 53enne nigeriana, residente a Grandate, in regola con le norme sul soggiorno e c ... Riporta comozero.it

