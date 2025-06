Donna 28enne arrestata a Roma gestiva una casa di appuntamenti dando in ' omaggio' ecstasy e cocaina

Una donna colombiana di 28 anni è stata arrestata a Roma mentre gestiva una casa di appuntamenti in zona Porta di Roma, offrendo ecstasy e cocaina come omaggio. Un intervento che ha portato alla luce un giro illecito legato al mondo del sesso e dello spaccio di droga, evidenziando ancora una volta le sfide delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità nelle strade della capitale.

