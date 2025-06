Donald Trump attacca Elon Musk | E' completamente impazzito dopo scontro

Dopo il duro scontro con Elon Musk, Donald Trump non si ferma e rincara la dose, definendo il miliardario "completamente impazzito". Le tensioni tra i due protagonisti continuano a scuotere l’attenzione pubblica, mentre Trump chiarisce di non essere interessato a un confronto diretto. In un panorama politico e tecnologico già caldo, questa escalation promette di riservare ulteriori sorprese nei prossimi giorni. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa vicenda infuocata.

All'indomani dello scontro con Elon Musk Donald Trump rincara la dose. "E' completamente impazzito", ha dichiarato il presidente in un'intervista a Abc news. Il presidente ha poi detto che il miliardario gli "vuole parlare" ma che lui "non è interessato". Non è previsto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tenga oggi una chiamata con Elon Musk: lo ha rivelato una fonte della Casa Bianca a Reuters, come si legge sul sito dell'agenzia. Elon Musk ha perso 33 miliardi di dollari di patrimonio netto in un solo giorno dopo la furiosa lite con Donald Trump. Lo riporta il Bloomberg Billionaire Index. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump attacca Elon Musk: "E' completamente impazzito" dopo scontro

