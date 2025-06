don leandro nataloni aggredito e rapinato

Un gesto ignobile ha sconvolto la serenità di Piane di Falerone: don Leandro Nataloni, il caro parroco, è stato aggredito e rapinato nella chiesa del Cristo Re. La sua quotidianità, dedicata all’accoglienza e alla spiritualità, è stata interrotta da un atto violento che ha lasciato la comunità sgomenta. È un richiamo potente alla necessità di tutela e rispetto per chi dedica la vita agli altri.

Falerone (Fermo), 6 giugno 2025 – Prima tenta di intenerirlo con parole di commozione, poi getta a terra il parroco di Piane di Falerone, gli ruba il portafogli e si allontana indisturbato. E' accaduto ieri mattina nella chiesa del Cristo Re di Piane di Falerone, don Leandro Nataloni, storico parroco della comunità, come tante altre mattine si stava preparando per andare a celebrare la santa messa quando è accaduto l'impensabile. "Erano le 7,03 e come faccio tutte le mattine, sono uscito dalla porta della mia abitazione e ho iniziato a percorrere i pochi passi che mi dividono dalla porta della sacrestia – racconta don Leandro – un giovane di circa 25 anni di carnagione olivastra che parlava italiano con maglia e pantaloni neri e un cappello bianco, si è gettato in ginocchio sui gradini di fronte alla sagrestia, e piangendo mi chiedeva aiuto perché doveva raggiungere Fermo, diceva che gli era morto un figlio e che io dovevo aiutarlo.