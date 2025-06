Dogma | la satira religiosa di kevin smith che fa riflettere

Dogma: il film più provocatorio e brillante di Kevin Smith, torna nelle sale per il suo 25° anniversario, pronto a sfidare le convenzioni e far riflettere sul senso della fede con un’irriverenza che non tramonta mai. Un capolavoro satirico che, tra risate e spunti di riflessione, continua a essere un punto di riferimento per chi desidera mettere in discussione le certezze e guardare oltre i dogmi.

Il film di Kevin Smith Dogma, noto per il suo approccio irriverente e satirico alla religione cattolica, sta tornando nelle sale cinematografiche in occasione del suo 25° anniversario. Dopo aver subito difficoltà nel recuperare i diritti di distribuzione, Smith ha finalmente ottenuto l'autorizzazione a riproporre questa pellicola, che mantiene intatta la sua capacità di divertire e stimolare riflessioni attuali. dogma: il film più provocatorio e riflessivo di kevin smith. una formazione di talenti straordinari anima la satira religiosa. Dogma presenta un cast ricco di grandi nomi, con interpreti che rendono memorabili anche i ruoli minori.

