Dobbiamo darvi una notizia Antonella Elia e Pietro Delle Piane annuncio ufficiale | è una vera sorpresa per tutti

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno scelto di condividere un momento molto speciale della loro vita, annunciando ufficialmente un'importante svolta personale. L'atteso annuncio sarà rivelato durante l’intervista in onda il 14 giugno su Rai 2, nel programma "Storie di donne al bivio" condotto da Monica Setta. Dopo tante riflessioni, la coppia ha deciso di aprirsi al pubblico, lasciando tutti senza parole. Stavolta Antonella Elia e...

Importante annuncio ufficiale di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che hanno scelto un programma tv per dire tutto. Infatti, il prossimo 14 giugno la loro intervista sarà mandata in onda su Rai 2 nel corso della puntata di Storie di donne al bivio condotta da Monica Setta. E hanno comunicato alla conduttrice una svolta personale. Dopo tante riflessioni hanno confermato la notizia che avevano preannunciato in passato. Stavolta Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono entrati nei particolari sorprendendo il pubblico. Una novità clamorosa e suggestiva, che si materializzerà ufficialmente tra qualche mese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

