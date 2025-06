Dl sicurezza Salvini | Orgoglioso lavoriamo su castrazione chimica

Il decreto sicurezza, approvato con orgoglio, rappresenta un passo deciso nella tutela dei cittadini italiani. Mentre la sinistra osteggia norme pi√Ļ dure contro chi danneggia le persone e le propriet√†, la nostra priorit√† rimane la sicurezza di tutti. √ą inquietante sapere che alcuni favoriscono occupanti abusivi e borseggiatori seriali, alimentando il senso di insicurezza. La strada √® tracciata: lavoriamo per una societ√† pi√Ļ sicura e giusta, senza compromessi.

Roma, 6 giu. (askanews) - "Orgoglioso di aver approvato il decreto sicurezza che la sinistra ha incredibilmente osteggiato. Sapere che in Parlamento c'√® qualcuno che non vuole norme pi√Ļ severe nei confronti di chi ruba le case agli altri, di chi ruba il portafogli agli altri, di chi ruba la salute agli altri, √® preoccupante. Che ci sia una sinistra a favore di occupanti abusivi e borseggiatori seriali. Poi si domandano perch√® perdono le elezioni. Anzi, come Lega stiamo gi√† lavorando per prossimi interventi sulla sicurezza e penso al tema della castrazione chimica. Rimango convinto che per pedofili e stupratori √® l'unica soluzione per evitare che mettano le mani addosso a donne o bambini indifesi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net