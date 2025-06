Dl Sicurezza Salvini ad alleati | Serve tavolo su castrazione chimica

Matteo Salvini ribadisce l'importanza di un intervento deciso sulla sicurezza, sottolineando la necessità di una tavola rotonda dedicata alla castrazione chimica. Una misura che, secondo il vicepremier e segretario della Lega, rappresenta l’unica strada efficace per proteggere donne e bambini da pedofili e stupratori recidivi. La domanda ora è: si aprirà un dialogo costruttivo con gli alleati per mettere in atto queste misure?

“Come Lega stiamo lavorando ad altri interventi sulla sicurezza e penso alla castrazione chimica. Rimango dell’idea che per pedofili e stupratori la castrazione chimica sia l’unica soluzione per evitare che tornino a mettere le mani su donne e bambini”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita al Villaggio dell’Arma dei Carabinieri a Roma. “Se ne ho già parlato con gli alleati? Beh, sulla castrazione chimica il Parlamento ha già approvato un ordine del giorno che istituisce un tavolo. Quindi, invito tutte le forze di maggioranza la prossima settimana a trovarsi intorno a un tavolo perché è vero che la pena deve recuperare chi sbaglia, ma per quello che mi riguarda pedofili e stupratori sono irrecuperabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, Salvini ad alleati: “Serve tavolo su castrazione chimica”

In questa notizia si parla di: Chimica Castrazione Sicurezza Salvini

