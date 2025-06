Dl sicurezza Meloni contro le opposizioni | Criminalizziamo chi delinque

Nel vivace confronto politico italiano, Meloni si distingue con fermezza: “Criminalizziamo chi delinque”. La premier respinge le accuse delle opposizioni sul decreto sicurezza, ora legge con un largo consenso al Senato. Un dibattito acceso che mette in luce le tensioni tra tutela della sicurezza e rispetto dei diritti, aprendo un nuovo capitolo nella strategia governativa contro la criminalità.

La premier respinge le accuse delle opposizioni sul decreto sicurezza, divenuto legge al Senato con 109 voti favorevoli, 69 contrari e una astensione.

In questa notizia si parla di: Sicurezza Meloni Opposizioni Criminalizziamo

