Djokovic ci prova ma Sinner lo doma in tre set e vola in finale Che sfida con Alcaraz!

Novak Djokovic ci prova con tutta la sua esperienza, ma Holger Rune si arrende a Jannik Sinner in tre set, che vola così in finale per affrontare Carlos Alcaraz. Il giovane talento italiano dimostra di essere pronto per il grande palcoscenico: domenica si contenderà il titolo in un’epica sfida, un evento mai visto prima in una finale di Slam. La storia del tennis ha appena scritto un nuovo capitolo: chi avrà la meglio?

Il numero 1 del mondo si impone 6-4 7-5 7-6 contro il campione serbo. Domenica affronterà Alcaraz: non era mai accaduto nell'atto conclusivo di uno Slam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic ci prova, ma Sinner lo doma in tre set e vola in finale. Che sfida con Alcaraz!

In questa notizia si parla di: Alcaraz Djokovic Prova Sinner

