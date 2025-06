Djokovic battuto in 3 set Jannik Sinner per la prima volta in finale a Parigi

Jannik Sinner rivoluziona il mondo del tennis conquistando la sua prima finale a Parigi, battendo il leggendario Novak Djokovic in tre set epici. Dopo oltre tre ore di battaglia, l‚Äôazzurro si impone con determinazione e talento, scrivendo una pagina storica nel Roland Garros 2025. Ora si prepara a sfidare Carlos Alcaraz in una finale che promette emozioni indimenticabili: il futuro del tennis italiano √® pi√Ļ brillante che mai.

AGI - Jannik Sinner vola in finale al Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte il 24 volte campione Slam Novak Djokovic e conquista la prima finale a Parigi: 6-4 7-5 7-6(3), dopo tre ore e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, uscito indenne da un match durissimo. In finale Sinner affronterà Carlos Alcaraz, oggi vittorioso contro Lorenzo Musetti.

