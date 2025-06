Divieti di sosta durante la prossima settimana

Preparatevi a un cambio di traffico: nella prossima settimana, alcune vie della città saranno soggette a divieti di sosta a causa di importanti lavori stradali. Da lunedì 9 a martedì 10 giugno, via Montetini sarà off-limits dalle 8:30 alle 18:30, con rimozione forzata. Inoltre, il divieto in località Antria resterà attivo fino al 3 ottobre, garantendo lavori senza interruzioni. Ricordate di pianificare gli spostamenti per evitare disagi!

Lavori stradali in partenza la prossima settimana: da lunedì 9 a martedì 10 giugno, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Montetini con orario dalle 8:30 alle 18:30. Durerà invece fino a venerdì 3 ottobre con orario continuato il divieto di sosta con rimozione in località Antria.

