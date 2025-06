Divertimento e formazione Due settimane con lo sport Comune e associazioni insieme

Due settimane di divertimento e formazione: un’occasione speciale per giovani tra i 9 e i 14 anni di vivere attivamente l’estate nell’incantevole cuore dell’Amiata. Organizzate dal Comune di Castel del Piano in collaborazione con ’Siesta Brand’, ’Amiata Sport’ e ’Amiata Outdoor’, queste giornate sono pensate per scoprire nuove discipline sportive e rafforzare il senso di comunità. Un’opportunità imperdibile per crescere, divertirsi e condividere passioni!

Il Comune di Castel del Piano, in collaborazione con ' Siesta Brand ', ' Amiata Sport ' e ' Amiata Outdoor ', organizza due settimane dedicate allo sport, un'occasione unica per promuovere uno stile di vita attivo e sano nel cuore dell' Amiata. Dal 30 giugno al 12 luglio, i giovani tra i 9 e i 14 anni avranno l'opportunità di immergersi in nove discipline sportive diverse, tra cui basket, nuoto, tennis, trekking, parco avventura, volley, pattinaggio, pump track e orienteering. L'obiettivo principale di questa iniziativa è valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita, benessere e coesione sociale, elementi fondamentali per lo sviluppo di un territorio come l' Amiata, ricco di tradizioni e natura incontaminata.

