Divelte le sbarre del passaggio a livello | si cerca guidatore mezzo pesante

livello a Carovigno, causando un intervento tempestivo delle autorità. Fortunatamente, i sistemi di sicurezza hanno funzionato correttamente, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Gli agenti della polizia locale hanno prontamente gestito la viabilità, cercando il guidatore del mezzo pesante e assicurandosi che la situazione si risolvesse nel minor tempo possibile. Un episodio che sottolinea l’importanza di sistemi di sicurezza affidabili e di una risposta efficace delle forze dell’ordine.

CAROVIGNO - I sistemi di sicurezza hanno funzionato a dovere, gli agenti della polizia locale di Carovigno hanno fatto il resto, occupandosi della viabilità. Già, perché nella mattinata di oggi (venerdì 6 giugno 2025), poco prima delle 9, un mezzo pesante ha divelto le sbarre del passaggio a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Divelte le sbarre del passaggio a livello: si cerca guidatore mezzo pesante

In questa notizia si parla di: Sbarre Passaggio Mezzo Pesante

