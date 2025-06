Distretto industriale di Dragona e Acilia cinquanta imprese alla porta del Campidoglio

Cinquanta imprese si sono strette attorno all’obiettivo di rivitalizzare il distretto industriale di Dragona e Acilia, un’area strategica nel cuore di Roma. L’incontro, promosso dall’assessorato alle attività produttive, ha segnato un passo importante verso il rilancio di questo comprensorio, con l’apertura di 11 lotti messi a bando dal Comune. È l’inizio di una nuova stagione di opportunità e crescita per il territorio, che promette di trasformare il volto dell’area e di rafforzarne il tessuto economico.

Sono state più di cinquanta le aziende che hanno partecipato all'incontro, voluto dall'assessorato alle attività produttive, perché interessate al rilancio del comprensorio industriale ed artigianale di Acilia e Dragona. Il distretto da rilanciare Il comune ha messo a bando 11 lotti.

