Dissesto finanziario del Comune di Chieti | la corte dei conti ha assolto il sindaco Ferrara

Il dissesto finanziario del Comune di Chieti ha suscitato molte preoccupazioni tra cittadini e amministratori. Tuttavia, la recente assoluzione del sindaco Diego Ferrara da parte della Corte dei conti rappresenta un segnale di chiarezza e correttezza amministrativa. La decisione riconosce l’assenza di responsabilità dirette e mette in luce gli sforzi dell’attuale amministrazione nel tentativo di risanare le finanze comunali. Questo verdetto apre nuove prospettive per il futuro della città e il suo cammino di ricostruzione.

Sul dissesto finanziario del Comune di Chieti, la Corte dei conti ha assolto l’attuale sindaco di Chieti, Diego Ferrara, da ogni responsabilità riconoscendo la totale estraneità dell’amministrazione in carica, ed evidenziando "la ragionevolezza delle scelte adottate per cercare di risanare i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Dissesto finanziario del Comune di Chieti: la corte dei conti ha assolto il sindaco Ferrara

In questa notizia si parla di: Chieti Dissesto Finanziario Comune

Chieti, i conti tornano: secondo anno in attivo dopo il dissesto - Chieti celebra il secondo anno consecutivo di attivo dopo il dissesto, con risultati positivi nel Rendiconto 2024.

Dissesto finanziario Comune #Chieti, Corte dei Conti condanna ex sindaco e assolve l'attuale #abruzzo #cronaca Partecipa alla discussione

DISSESTO FINANZIARIO COMUNE CHIETI: CORTE DEI CONTI CONDANNA EX SINDACO DI PRIMIO. ASSOLTO FERRARA - CHIETI -Tra le cause che hanno portato in dissesto economico e finanziario il Comune di Chieti ci sono le condotte dell’ex sindaco Umberto Di Primio e dell’ex assessore alle finanze Valentina Luise. S ... Come scrive abruzzoweb.it

Dissesto finanziario Comune Chieti, Corte dei Conti condanna ex sindaco e assolve l'attuale - La Corte dei Conti dell'Abruzzo ha condannato l'ex sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, e l'ex assessore comunale al Bilancio, Valentina Luise, per il dissesto finanziario dell'ente dichiarato il 22 ... Segnala abruzzolive.tv

Maxi dissesto al comune di Chieti. Assoluzioni e condanne - Secondo i giudici amministrativi, infatti, il dissesto del Comune di Chieti era già evidente nel rendiconto 2020, che mostrava un disavanzo di ben 74,1 milioni di euro. Tra i punti sottolineati dalla ... Scrive abruzzoindependent.it