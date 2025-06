disgelo trump merz ma la germania panzer d europa non piace al tycoon

Il ritorno a un dialogo più disteso tra Trump e Merz ha attirato l’attenzione globale, ma la Germania forte – il “panzer d’Europa” – continua a suscitare perplessità nel tycoon americano. Mentre i riflettori si spostano su questa intricata relazione internazionale, il quadro si fa sempre più complesso e sfaccettato. Scopriamo quali sono le vere ragioni dietro le tensioni e le strategie di un’Europa che non smette di sorprendere.

