Disfatta Italia contro la Norvegia per la qualificazione ai Mondiali azzurri battuti 3-0

Una notte da dimenticare per l’Italia, sconfitta 3-0 in Norvegia sotto un cielo plumbeo e un diluvio incessante. La partita, decisa già nel primo tempo con le reti di Sorloth, Nusa e Haaland, mette in discussione le speranze di qualificazione diretta ai Mondiali. Una batosta che richiede riflessioni profonde e una pronta reazione per tornare in carreggiata. Ora, il cammino si fa arduo e ogni punto conta più che mai.

AGI - L'Italia sprofonda sotto il diluvio di Oslo e vede già ridursi sensibilmente le speranze di qualificazione diretta ai prossimi Mondiali dopo una sola partita giocata. Il netto e meritato 3-0 in favore della Norvegia matura già nel primo tempo, grazie alle reti di Sorloth, Nusa e Haaland. I padroni di casa sbloccano il risultato al 14'. Wolfe intercetta un'apertura imprecisa di Bastoni e serve Musa, che verticalizza in area per Sorloth il quale batte Donnarumma con il mancino. Sul fronte opposto, è Raspadori a provarci al 26', ma il suo destro da posizione defilata termina alto sopra la traversa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Disfatta Italia contro la Norvegia per la qualificazione ai Mondiali, azzurri battuti 3-0

Italia Qualificazione Mondiali Disfatta

