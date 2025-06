Disertare il referendum | istruzioni per l’uso

Sei indeciso sul partecipare o meno al referendum? Ecco le istruzioni per l’uso di un'opzione spesso sottovalutata: il diserore. Matteo Salvini potrebbe ritirare le schede, Roberto Vannacci lanciarle dall’aereo sul Parlamento, Antonio Tajani barricarsi dentro. Ma qualunque sia la modalità, ricordate: non partecipare è un diritto. Scopri come esercitarlo e perché, a volte, il silenzio può essere una scelta potente. Continua a leggere.

Matteo Salvini potrebbe ritirare le schede e scappare dal seggio, Roberto Vannacci lanciarle dall'aereo sul Parlamento, Antonio Tajani barricarsi dentro. Quale che sia la modalità, non partecipare resta possibile: nell'ordinamento non esiste alcuna obbligatorietà dell'atto elettorale.

