Discriminazioni Lgbt+ Troncarelli Pd | Viterbo si adegui agli standard dell' Europa

Viterbo si prepara a fare un passo avanti nella tutela dei diritti civili: il Partito Democratico presenta una mozione per rafforzare le politiche contro le discriminazioni LGBT, allineandosi agli standard europei. Un atto di coraggio e rispetto che potrebbe segnare una svolta importante nella città , promuovendo inclusione e pari diritti per tutti. La discussione in consiglio, prevista il 10 giugno, rappresenta un’occasione fondamentale per plasmare il futuro della nostra comunità .

SarĂ discussa nella seduta consiliare del prossimo 10 giugno la mozione del Partito democratico che invita la cittĂ di Viterbo a rafforzare l’impegno istituzionale nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identitĂ di genere. Il testo, firmato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Discriminazioni Lgbt+, Troncarelli (Pd): "Viterbo si adegui agli standard dell'Europa"

In questa notizia si parla di: Discriminazioni Viterbo Lgbt Troncarelli

