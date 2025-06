Disco verde in giunta per ulteriori interventi a Podargoni e nei rioni Guarna e Caridi

La giunta comunale di Reggio Calabria ha dato il via libera a nuovi importanti interventi di manutenzione e sicurezza nelle aree di Podargoni, Guarna e Caridi. Con un disegno volto a migliorare la mobilitĂ e la qualitĂ della vita dei cittadini, questi progetti rappresentano un passo concreto verso una cittĂ piĂą sicura e accessibile. Un impegno che promette di rivoluzionare il volto di questi quartieri, valutando come si svilupperĂ nei prossimi mesi.

Su proposta del settore lavori pubblici, la giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato in una recente seduta i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità di accesso a Podargoni e della viabilità di.

