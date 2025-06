Discariche abusive blitz della polizia municipale

La lotta alle discariche abusive si fa più decisa e concreta ad Eboli. Grazie alla collaborazione tra la Polizia Municipale, l’assessore Antonio Corsetto e il consigliere Vito Maratea, si intensifica l’azione di bonifica in località Campolongo. Nei prossimi giorni saranno eseguite specifiche operazioni di controllo e intervento per ripristinare la pulizia e la legalità sul territorio, dimostrando che nessuna scorciatoia può scalfire il rispetto per l’ambiente e la comunità.

La Polizia Municipale di Eboli, in stretta collaborazione con l’assessore Antonio Corsetto e il consigliere comunale Vito Maratea, ha avviato un’azione di contrasto al fenomeno delle discariche abusive, in località Campolongo. I dettagli Nei prossimi giorni saranno eseguite specifiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Discariche abusive, blitz della polizia municipale

In questa notizia si parla di: Discariche Abusive Polizia Municipale

Carabinieri forestali sequestrano due discariche abusive - I Carabinieri Forestali di Taranto hanno scoperto e sequestrato due discariche abusive di veicoli in un'operazione mirata contro il degrado ambientale.

Eboli, discariche abusive: sanzioni per i trasgressori e ordinanze di chiusura delle strade - Lotta alle discariche abusive ad Eboli lungo la litoranea di Campolongo. In arrivo ordinanze di chiusura per diverse strade. Sanzionati i proprietari di terreni. Tolleranza zero ... msn.com scrive

Discarica abusiva a Pistoia, perquisizioni e sequestri - In corso un'operazione di carabinieri e polizia municipale pistoiese per l'esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Firenze sulla discarica ... Secondo msn.com

Eboli, lotta alle discariche abusive in località Campolongo: sanzionati proprietari dei terreni - Nei prossimi giorni, verranno eseguite ordinanze di chiusura su alcune strade critiche, individuate come punti nevralgici dello sversamento illecito di rifiuti ... Riporta infocilento.it

Morro d'Oro | Lotta alle discariche abusive: controlli serrati e fototrappole