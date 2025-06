Disastro Italia Spalletti se la prende soprattutto con lui | lo ha preso di mira

L’Italia affronta una notte da incubo a Oslo, con il primo tempo più deludente di sempre. Spalletti, visibilmente arrabbiato, si scaglia contro il suo centrocampista, colpevole di aver fallito sotto pressione. La Nazionale sembra smarrita e priva di ritmo, mentre la sfida si infiamma con un passivo già pesante di 3-0 all’intervallo. La domanda ora è: come reagirà la squadra nella ripresa?

Il ct azzurro è una furia con il suo centrocampista, diventato bersaglio preferito nel corso del primo tempo pessimo della Nazionale Il primo tempo dell’Italia a Oslo va peggio di quanto si potesse pensare. Col minimo sforzo, poche occasioni e qualche attacco ben fatto, la nostra Nazionale è sotto già 3-0 all’intervallo in quella che è la partita più importante di tutto il girone di qualificazione ai Mondiali. Sorloth, Nusa e Haaland danno uno schiaffo dietro l’altro a Donnarumma e compagni nel giro di 28 minuti. Gol simili, una serie di imbucate che evidenzia un centrocampo inesistente e una difesa messa malissimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Disastro Italia, Spalletti se la prende soprattutto con lui: lo ha preso di mira

In questa notizia si parla di: Italia Disastro Spalletti Prende

“È un disastro”. Maltempo Italia: alluvione devasta tutto. Strade come fiumi, danni enormi, famiglie isolate - L'Italia è nuovamente alle prese con un disastro causato dal maltempo. L'alluvione ha devastato intere comunità, trasformando strade in fiumi e lasciando famiglie isolate.

Italia fuori dagli Europei, Spalletti «colpevole». Il "Titanic", la giacca su Vinted e la citazione di Chiara Ferragni: i meme sono esilaranti - Per i social il colpevole del disastro Italia agli Europei ha ... I meme più divertenti Un utente prende in giro il tecnico postando il video di Spalletti che fa il segno della croce: «La ... Si legge su msn.com

Piove sul bagnato in casa Italia: Spalletti ne perde un altro, torna a casa - L'Italia perde anche Moise Kean: Spalletti dovrà fare a meno per la gara contro la Norvegia del bomber della Fiorentina ... Secondo calciomercato.it

L'Italia in emergenza nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: debutto con la Norvegia, ko Kean - Uno al giorno, senza pietà. È una maledizione nazionale, come il mondiale, che non giochiamo da 11 anni. Cadono tutti, da Vicario a Gabbia, passando per Buongiorno e Locatelli. Scrive ilmessaggero.it

SPALLETTI INADEGUATO, DISASTRO DI LORENZO! LA SPAGNA PRENDE A PALLONATE L’ITALIA