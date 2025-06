Disastro Italia in Norvegia Mondiali già a rischio Su Spalletti l’ombra del papa laico | Claudio Ranieri

Il fallimento dell’Italia in Norvegia scuote le fondamenta del nostro calcio, lasciando il paese in preda alla delusione e alle domande. Con tre gol subiti in appena 45 minuti e una ripresa senza reazione, la nazionale si scontra con un disastro annunciato. L’ombra di Spalletti si intreccia con le sfide di un passato recente, mentre Claudio Ranieri si chiede quale strada prendere. La disfatta potrebbe essere solo l’inizio di un lungo e difficile cammino di rifondazione.

Disastro Italia. La Nazionale prende tre gol dalla Norvegia in 45 minuti. Gli scandinavi nella ripresa colpiscono anche un palo. Per dirla in cinque parole: ci hanno preso a pallate; oppure (ma sono quattro): non c’è stata partita. È stato il bis di Italia-Svizzera agli Europei. Match in narcolessia. Un naufragio che potrebbe essere senza appello. L’Italia di Spalletti è praticamente già fuori dal Mondiale. Almeno per quel che riguarda l’accesso principale, ossia il primo posto nel girone. Resta la porta secondaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Disastro Italia in Norvegia, Mondiali già a rischio. Su Spalletti l’ombra del papa laico: Claudio Ranieri

