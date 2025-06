Disabilità il modello-Serafico approda all’Onu

Dall’Umbria a New York, una delegazione dell'Istituto Serafico di Assisi porta un messaggio potente: la disabilità complessa non deve essere un ostacolo, ma un diritto imprescindibile alla qualità della vita. Con coraggio e determinazione, si fa portavoce di un cambiamento globale, affinché l’inclusione diventi realtà universale. Un passo importante verso un futuro più giusto ed equo per tutti.

Dall'Umbria a New York con un messaggio chiaro: anche per chi vive con una disabilità complessa la qualità della vita non può essere un privilegio ma deve essere un diritto. Una delegazione dell'Istituto Serafico di Assisi parteciperà dal 10 al 12 giugno alla 18ª Conferenza degli Stati Parte.

