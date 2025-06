DIRETTA Qualificazioni Mondiali Norvegia-Italia 2-0 | super gol di Nusa LIVE

Vivi con noi l’emozione della sfida tra Norvegia e Italia, due formazioni pronte a darsi battaglia nell’Ullevaal Stadion di Oslo. In questa sera di qualificazioni mondiali, i norvegesi guidati da Solbakken si sono imposti 2-0 grazie a un super gol di Nusa, complicando i piani degli azzurri di Spalletti. Resta connesso per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e scopri come si delineerà il cammino verso il Qatar 2026.

Calciomercato.it vi offre il match dell’Ullevaal Stadion’ tra gli scandinavi di Solbakken e gli azzurri di Spalletti in tempo reale L’ Italia fa visita alla Norvegia ad Oslo in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Usa. Una sfida che potrebbe essere già decisiva nella corsa al primo posto del girone che vale il pass diretto alla rassegna iridata, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Sanchez. Luciano Spalletti, Ct della Nazionale Italiana (foto Ansa) – Calciomercato.it Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti fanno il loro esordio nel girone I, dal momento che a marzo erano impegnati nel doppio confronto dei quarti di Nations League perso contro la Germania. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Italia 2-0: super gol di Nusa LIVE

In questa notizia si parla di: Diretta Qualificazioni Mondiali Norvegia

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: in mattinata le qualificazioni della piattaforma con Jodoin Di Maria, attesa per Marsaglia/Tocci - Segui in diretta le qualificazioni dei tuffi europei 2025, con grande attesa per Marsaglia e Tocci. Nei primi giorni, l’Italia ha già conquistato tre medaglie, tra cui l’oro di Chiara Pellacani e il bronzo nel Team Event.

Norvegia-Italia in campo alle 20.45. Diretta Rai 1. Emergenza difesa per la nazionale di Spalletti nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali '26: "Questa è la gara più importante".Fa ancora discutere il”no”di Acerbi. Donnarumma:”Abbiamo bisogno di tutt Partecipa alla discussione

Qualificazioni mondiali, Gruppo I: Norvegia - Italia venerdi 6 giugno 2025 ore 20.45: audio commento su http://Diretta.it e Flashscore @Direttaofficial http://diretta.it Partecipa alla discussione

Norvegia-Italia diretta: segui la gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 - All'Ullevaal Stadion di Oslo contro Haaland e compagni il debutto degli azzurri nel gruppo I: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala msn.com

Diretta Live di Norvegia-Italia Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partita - Qualificazioni Mondiali 2026 . Le ultime notizie sulla partita Norvegia-Italia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Italia: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - La Norvegia di Solbakken affronta l'Italia di Spalletti nelle qualificazioni ai Mondiali. Segui la cronaca live su Calciomercato.it ... calciomercato.it scrive