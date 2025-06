DIRETTA | Calciomercato le news di venerdì 6 giugno | Chivu firma con l’Inter Inzaghi parte per Riad LIVE

Benvenuti alla nostra diretta sulle ultime news di calciomercato di venerdì 6 giugno: tra firme, trattative e strategie, il mercato infiamma le notizie con novità su Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma. Con l’avvicinarsi del via ufficiale della finestra estiva, i club sono pronti a sorprendere, e le mosse più calde sono ancora da svelare. Scopriamo insieme gli aggiornamenti più importanti, perché il calciomercato non si ferma mai!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l'acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo l'assalto fallito per Fabregas, il prescelto per la panchina dell' Inter è Cristian Chivu: il rumeno si libera dal Parma e nelle prossime ore firmerà con i nerazzurri dopo aver trovato l'intesa per un biennale nel vertice di ieri sera a Milano.

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario - La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo.

Calciomercato, le news di oggi: Milan e Juve a caccia di Retegui, l'Inter vuole in attacco o Hojlund o Bonny - Ultime notizie del mercato anteprima (1-10 giugno 2025) creato in occasione del Mondiale per club: le mosse di Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e non solo ... Riporta corriere.it

