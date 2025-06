Dipendenti del consorzio di bonifica senza stipendi presidio fisso davanti alla sede

Una crescente frustrazione si fa sentire tra i dipendenti del consorzio di bonifica, che da tempo attendono gli stipendi senza riceverli. Un presidio fisso davanti alla sede è il risultato della protesta dei lavoratori, un gesto di forte denuncia contro il mancato pagamento e le promesse non mantenute dall’amministrazione. La solidarietà dei sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil si unisce a questa battaglia, perché il rispetto dei diritti dei lavoratori non può essere ignorato.

Un presidio permanente di protesta davanti alla sede del consorzio di bonifica per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Ad annunciarlo sono i sindacari Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil. "Nonostante le ripetute rassicurazioni da parte dell'amministrazione consortile

