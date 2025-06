Dimissioni Norvegia – Italia | Spalletti sotto accusa

L’Italia si fa sorprendere in Norvegia, alimentando il fuoco delle polemiche su Luciano Spalletti. La sconfitta all’esordio nelle qualificazioni Mondiali del 2026 mette sotto pressione il tecnico toscano, già sotto accusa per un primo tempo da incubo. Un brusco risveglio per gli Azzurri, che rischiano di compromettere il sogno di qualificazione. La situazione appare critica e impone riflessioni profonde sul futuro della Nazionale.

L’Italia affonda in Norvegia, e riparte il ciclo delle accuse, in particolare verso il ct Luciano Spalletti. L’ex allenatore del Napoli campione d’Italia nel 2023 è nuovamente indicato come responsabile. Un primo tempo traumatico, per gli Azzurri di Spalletti. Alla loro prima partita nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, già potenzialmente decisiva per il primo posto, l’Italia crolla miseramente. Dopo i primi 45 minuti di gioco, la Nazionale si è ritrovata a sorpresa sotto addirittura 3-0 contro la Norvegia. Decisivo il 20enne Antonio Nusa nel RB Lipsia, autore di gol e assist, oltre che di una prestazione in generale superlativa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Dimissioni”, Norvegia – Italia: Spalletti sotto accusa

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

