dimissioni immediate andrà alla juventus

Clamorose novità scuotono il mondo del calcio italiano: Igor Tudor si prepara a salutare la Juventus, con un futuro al Mondiale per Club, mentre Spalletti potrebbe diventare il prossimo tecnico dei bianconeri. La panchina della Juventus resta in bilico, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Nel mentre, l’Italia subisce una pesante sconfitta contro la Norvegia, regalando un’altra delusione agli amanti del calcio azzurro. La stagione si fa sempre più incandescente, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Dichiarazioni clamorose in merito alla panchina bianconera: può salutare e accasarsi a Torino Igor Tudor guiderà la Juventus al prossimo Mondiale per Club. La permanenza sulla panchina bianconera però non è ancora scontata. Juventus, Spalletti può essere il prossimo tecnico (LaPresse) – calciomercato.it Nel frattempo l’Italia è uscita sonoramente sconfitta dalla sfida contro la Norvegia. La gara di Oslo è stata una vera e propria debacle per la squadra azzurra. E su X il ct Spalletti è finito nel mirino della critica. C’è chi ha detto che Spalletti sarà il prossimo allenatore della Juventus, c’è invece chi ha detto che avrebbe dovuto essere esonerato all’intervallo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it